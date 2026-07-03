Путин: ВСУ отступают с большими потерями под натиском ВС РФ

Подразделения ВСУ отступают с большими потерями под натиском ВС РФ, заявил Путин Путин: ВСУ отступают с большими потерями под натиском ВС РФ

Москва3 июл Вести.Подразделения Вооруженных сил Украины пытаются удержать позиции, однако под натиском вынуждены отступать с большими потерями. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

Глава государства заслушал доклады военных, в том числе доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерий Герасимова.

Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск отступают с большими потерями​​​. Вынуждено отступают с большими потерями сообщил он

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин более часа совещался с командирами о ходе специальной военной операции.