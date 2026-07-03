Москва3 июлВести.Подразделения Вооруженных сил Украины пытаются удержать позиции, однако под натиском вынуждены отступать с большими потерями. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
Глава государства заслушал доклады военных, в том числе доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерий Герасимова.
Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск отступают с большими потерями. Вынуждено отступают с большими потерямисообщил он
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин более часа совещался с командирами о ходе специальной военной операции.