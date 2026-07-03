Москва3 июлВести.ВСУ безуспешно пытаются прорваться в Купянск и вернуть свои утраченные позиции. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину.
3 июля Путин и Герасимов посетили вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Там глава государства заслушал доклады военных.
На купянском направлении противник не оставляет своих намерений возвратить утраченные позиции в Купянске. Для этого дополнительно перебросил в этот район 11 батальонов, в том числе от двух бригад морской пехоты, которые предпринимают безуспешные попытки с целью прорваться в город или вытеснить наши подразделения на восточный берег реки Осколсказал Герасимов
28 июня Путин заявлял, что ВСУ предприняли безуспешные попытки контратак в районе Купянска в Харьковской области.