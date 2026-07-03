Москва3 июл Вести.ВСУ безуспешно пытаются прорваться в Купянск и вернуть свои утраченные позиции. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину.

3 июля Путин и Герасимов посетили вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Там глава государства заслушал доклады военных.

На купянском направлении противник не оставляет своих намерений возвратить утраченные позиции в Купянске​​​. Для этого дополнительно перебросил в этот район 11 батальонов, в том числе от двух бригад морской пехоты, которые предпринимают безуспешные попытки с целью прорваться в город или вытеснить наши подразделения на восточный берег реки Оскол