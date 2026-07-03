Москва3 июл Вести.Удары российских военных значительно снизили возможность Украины производить дальнобойное оружие, в том числе крылатые и баллистические ракеты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

3 июля президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где заслушал доклад Герасимова.

В результате нанесенных ударов значительно снижена возможность украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет сказал Герасимов

Он добавил, что ВС РФ продолжают наносить массированные удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). В июне были поражены 55 объектов.