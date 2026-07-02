Москва2 июлВести.Массированный ответный удар ВС РФ наносился исключительно по военным и околовоенным объектам на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, о результатах ударов в Киеве и других населенных пунктах начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов утром 2 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину.
В контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектамуточнил Песков
Утром 2 июля Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры в ряде городов Украины.
Были поражены объекты в Киеве и Киевской области (включая крупный завод по выпуску дальнобойных дронов и сборочное предприятие ГП "Антонов", где выпускали БПЛА "Лютый"), а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.