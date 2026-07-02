В Киеве поражен крупный завод по выпуску дальнобойных дронов МО: крупный завод по выпуску БПЛА большой дальности "Атлон Авиа" поражен в Киеве

Москва2 июл Вести.В ходе недавнего массированного удара ВС РФ по объектам военнопромышленного комплекса на Украине был поражен крупный завод "Атлон Авиа", расположенный в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что целью удара стало сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО "Научно-производственная компания "Атлон Авиа".

Одно из ключевых предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами уточняется в сообщении военного ведомства

На базе завода производились ударные беспилотники Ан-196 "Лютый", "Магура УА", а также другие типы барражирующих боеприпасов и боевых дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в ночь на 2 июля нанесли массированный удар по объектам ВПК и топливно-энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на террористические атаки киевского режима.