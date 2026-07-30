Минобороны: нанесены удары по двум предприятиям ВПК в Киеве

ВС РФ поразили оборонные предприятия ВСУ в Киеве Минобороны: нанесены удары по двум предприятиям ВПК в Киеве

Москва30 июл Вести.Вооруженные силы России поразили два промышленных предприятия в Киеве, осуществляющих военные поставки для нужд ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что ударам российских войск подверглись сборочное предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности АО "Завод Маяк" и промышленное предприятие Киев ПАО "Электротехнический завод".

На данных объектах осуществлялась сборка БПЛА и производство комплектующих, боевых частей, детонаторов и боеприпасов, а также стартовых ускорителей для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальностей типа.

Цели были поражены с применением высокоточного оружия воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

Накануне подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине.