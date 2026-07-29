ВС РФ поразили используемую ВСУ транспортную и логистическую инфраструктуру Армия РФ поразила используемую ВСУ транспортную и логистическую инфраструктуру

Москва29 июл Вести.Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, которые используются бойцами киевского режима. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что для поражения была задействована оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска, а также артиллерия.

Нанесено поражение складам, вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ говорится в сводке МО

Также в число целей были включены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137 районах Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ удалось заблокировать доступ украинских поставщиков зерна на международный рынок. Нарушена работа маршрутов, по которым продукция доставлялась в порт Одесса.