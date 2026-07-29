Москва29 июл Вести.Удары ВС РФ нарушили работу маршрутов, по которым украинская сельскохозяйственная продукция доставлялась в порты Одессы. Об этом пишет Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

Отмечается, что украинские поставщики потеряли доступ к внешним рынкам в период вывоза собранного урожая.

В период активного сбора урожая Украина столкнулась с серьезными ограничениями по морским поставкам и экспорту зерновых. Отметим, что одесские порты являются ключевыми объектами для вывоза сельскохозяйственной продукции через Черное море говорится в сообщении

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что удары "Гераней" ВС РФ по локомотивам в районах Кривого Рога и Запорожья приведут к прямому ослаблению транспортной устойчивости противника.