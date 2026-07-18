Поддубный объяснил, как удары ВС РФ в Запорожье ослабят противника Поддубный назвал удары ВС РФ по локомотивам прямым ослаблением логистики ВСУ

Москва18 июл Вести.Удары "Гераней" ВС РФ по локомотивам в районах Кривого Рога и Запорожья приведут к прямому ослаблению транспортной устойчивости противника. Об этом военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем канале в мессенджере MAX.

Локомотивы — крайне важная часть "кровеносной системы" военной логистики. Воздействие на локомотивный парк – прямое ослабление транспортной устойчивости противника: даже без разрушения самих жд-путей противник лишается возможности эффективно распоряжаться своими материальными ресурсами отметил военкор

Ранее в Минобороны РФ отметили, что Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые украинской армией. По данным ведомства, удары нанесены среди прочего оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотными летательными аппаратами.