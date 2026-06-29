Поддубный указал на значение ударов ВС РФ по ГРС в Харьковской области Поддубный: удары ВС РФ по хранилищам ГРС выходят за рамки тактического успеха

Москва29 июн Вести.Значение ударов ВС РФ по объектам газотранспортной инфраструктуры противника в Харьковской области выходит далеко за рамки тактического успеха. Такое мнение военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный выразил в своем канале в мессенджере MAX.

Военкор напомнил, что под прицел российских "Гераней" попали газораспределительная станция в районе Панютино и установка комплексной подготовки газа "Скворцовская" у Косогоровки. В итоге резервуары для хранения газа, газоперекачивающие установки и технологические цеха были выведены из строя.

Значение таких ударов выходит далеко за рамки тактического успеха. Поражение газораспределительных и газоподготовительных мощностей — это снижение военно‑экономического потенциала противника. Критическая инфраструктура обеспечивает не только бытовые потребности, но и работу промышленных и логистических узлов, от которых напрямую зависит снабжение и боеспособность войск. Лишая противника стабильных энергоресурсов, удается существенно ограничивать его оперативные возможности — замедляются перевозки, падает темп производства и ремонта техники, нарушается устойчивость тылового обеспечения написал Поддубный

Он отметил, что серия ударов ВС РФ наглядно показывает важность системной работы по нейтрализации критических объектов, используемых ВСУ. Такие меры оказывают долгосрочные влияние на оперативную работу, добавил Поддубный.

Ранее министерство обороны России опубликовало кадры ударов БПЛА "Герань" по газораспределительной станции, расположенной в Харьковской области. На объекте были зафиксированы серьезные возгорания.