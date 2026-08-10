Поддубный заявил, что после ударов ВС РФ южный энергоузел Украины парализован

Поддубный указал на особое значение ударов ВС РФ по объектам энергосистемы Киева Поддубный заявил, что после ударов ВС РФ южный энергоузел Украины парализован

Москва10 авг Вести.Удары ВС РФ по украинским энергообъектам и производственным площадкам фактически парализовали южный энергоузел Украины. Об этом военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем канале в мессенджере MAX.

Он напомнил, что в частности российские бойцы поразили цеха, где собирали и хранили беспилотники ВСУ.

Особое значение имеют повреждения энергетической инфраструктуры в южных регионах Украины: в результате ударов выведены из строя семь подстанций, включая пять ключевых 330‑киловольтных объектов — "Арциз", "Маяки", "Усатово", "Новоодесская и "Центролит" (расположенная в селе Ильиновка). В совокупности с поражением Одесской ТЭЦ это фактически парализовало южный энергоузел Украины написал Поддубный

По его словам, также нарушена работа энергомоста, обеспечивавшего перетоки электроэнергии между югом Украины и соседними странами — Молдавией и Румынией.

По данным профильных специалистов, такой масштаб сбоев способен ограничить возможности перераспределения мощностей в рамках объединенной энергосистемы добавил военкор

Поддубный отметил, что атаки ВС РФ на логистические и энергетические объекты противника призваны дезорганизовать тыловое обеспечение ВСУ, затруднить переброску резервов и снизить интенсивность применения техники и БПЛА.

Ранее он заявил, что развитие технологий привело к необходимости переосмыслить всю систему противоракетной и противовоздушной обороны.