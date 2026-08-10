Москва10 авгВести.Удары ВС РФ по украинским энергообъектам и производственным площадкам фактически парализовали южный энергоузел Украины. Об этом военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем канале в мессенджере MAX.
Он напомнил, что в частности российские бойцы поразили цеха, где собирали и хранили беспилотники ВСУ.
Особое значение имеют повреждения энергетической инфраструктуры в южных регионах Украины: в результате ударов выведены из строя семь подстанций, включая пять ключевых 330‑киловольтных объектов — "Арциз", "Маяки", "Усатово", "Новоодесская и "Центролит" (расположенная в селе Ильиновка). В совокупности с поражением Одесской ТЭЦ это фактически парализовало южный энергоузел Украинынаписал Поддубный
По его словам, также нарушена работа энергомоста, обеспечивавшего перетоки электроэнергии между югом Украины и соседними странами — Молдавией и Румынией.
По данным профильных специалистов, такой масштаб сбоев способен ограничить возможности перераспределения мощностей в рамках объединенной энергосистемыдобавил военкор
Поддубный отметил, что атаки ВС РФ на логистические и энергетические объекты противника призваны дезорганизовать тыловое обеспечение ВСУ, затруднить переброску резервов и снизить интенсивность применения техники и БПЛА.
Ранее он заявил, что развитие технологий привело к необходимости переосмыслить всю систему противоракетной и противовоздушной обороны.