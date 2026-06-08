Москва8 июн Вести.Удары российской армии по логистической инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) подрывают способность боевиков поддерживать прежний темп боевых действий и быстро усиливать участки фронта. Такое мнение выразил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере МАХ.

Военкор отметил, что поражение российской армией портов, складов, припортовой железнодорожной и автологистики вынуждает киевский режим перераспределять потоки через более удаленные и менее доступные маршруты.

Удары по критической инфраструктуре, промышленным объектам и транспортным связкам вокруг областного центра и в прилегающих районах подрывают устойчивость всей системы переброски резервов, боеприпасов и горюче‑смазочных материалов. В результате возрастает зависимость от автотранспорта и второстепенных железнодорожных веток, которые менее защищены и легче поражаются повторными ударами сказал Поддубный

Он добавил, что удары по украинской логистике с военной точки зрения ведут к формированию у ВСУ "хронического дефицита пропускной способности": логические маршруты удлиняются, время доставки возрастает.

Любая попытка создать ударную группировку или оперативный резерв упирается в ограниченную пропускную способность оставшихся каналов доставки. Это создает для нас более благоприятные условия: окно времени между обнаружением подготовки украинского маневра и реальным вводом сил на направление расширяется отметил журналист

7 июня в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие за истекшие сутки ударили по украинским патрульным катерам, местам сборки и запуска дронов дальнего действия, а также складам горючего на украинской территории.