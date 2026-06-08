Ударами по мосту в Одесской области ВС РФ предотвращают операции против Крыма Поддубный: удары по мосту в Затоке ограничивают возможности ВСУ

Москва8 июн Вести.Удар по мосту в Затоке под Одессой следует рассматривать не как локальный эпизод противостояния, а как элемент системного давления ВС РФ на логистику ВСУ на южном направлении. Такое мнение выразил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере МАХ.

По его словам, этот объект играет роль одного из ключевых транспортных переходов, через которые на одесский узел поступает военная помощь, топливо, боеприпасы и иные ресурсы, необходимые для поддержания активности украинской группировки.

Поддубный подчеркнул, что "в контексте возможной операции ВСУ против Крыма значение моста возрастает".

Таким образом, удар по мосту в Затоке влияет на обстановку шире, чем в пределах Одесской области. Он ограничивает возможности ВСУ по формированию устойчивой ударной конфигурации на юге, снижает темп потенциальной подготовки к операциям против Крыма и усиливает для Украины риск логистического истощения ещё до теоретического начала крупной фазы давления на полуостров. При этом понятно, что сейчас противник пытается блокировать логистику не только в Крыму, но и на юге в целом и конечно в Донбассе. При этом наша группировка в условиях давления продолжает отвоевывать территорию российских регионов отметил он

Ранее сообщалось, что Одесса и Черноморск попали под удар "Гераней".