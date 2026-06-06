Life: по Одессе и Черноморску запустили 50 ударных БПЛА

Одесса и Черноморск попали под удар "Гераней" Life: по Одессе и Черноморску запустили 50 ударных БПЛА

Москва6 июн Вести.Около 50 дронов-камикадзе нанесли удары по целям в Одессе и Черноморске. Об этом сообщает издание Life.

Журналисты добавляют, что беспилотники били по объектам портовой и военной инфраструктуры Украины. В частности, в небе над Одессой были видны вспышки, а потом в местах попадания БПЛА начались сильные пожары.

Также под удар попали цели в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях, добавляет издание.

4 июня Министерство обороны РФ сообщило, что БПЛА "Герань" атаковали солнечную электростанцию "Никопольская" в Днепропетровской области. Военные пояснили, что этот объект использовали ВСУ. После удара по зданию электростанции вспыхнул сильный пожар.