Москва6 июнВести.Около 50 дронов-камикадзе нанесли удары по целям в Одессе и Черноморске. Об этом сообщает издание Life.
Журналисты добавляют, что беспилотники били по объектам портовой и военной инфраструктуры Украины. В частности, в небе над Одессой были видны вспышки, а потом в местах попадания БПЛА начались сильные пожары.
Также под удар попали цели в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях, добавляет издание.
4 июня Министерство обороны РФ сообщило, что БПЛА "Герань" атаковали солнечную электростанцию "Никопольская" в Днепропетровской области. Военные пояснили, что этот объект использовали ВСУ. После удара по зданию электростанции вспыхнул сильный пожар.