Российские военные ударили по сухогрузам ВСУ в портах двух областей Украины Минобороны РФ: "Герань-4 Сикер" нанесли удары по судам ВСУ в 2 областях Украины

Москва16 июл Вести.Дроны подразделений войск беспилотных систем России "Герань-4 Сикер" успешно атаковали морские объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в портах Одесской и Николаевской областей. Соответствующую видеозапись опубликовало Министерство обороны России.

По информации ведомства, удары были нанесены по сухогрузам в порту Черноморск, а также по украинским кораблям в Днепро-Бугском порту, расположенном в населенном пункте Галицыново в Николаевской области.

На предоставленных кадрах видны точные попадания по целям и их полное уничтожение. Каждый успешный удар сопровождался мощным взрывом.

12 июля беспилотники "Герань" нанесли точечный удар по газораспределительному узлу в Краматорске. В Минобороны РФ пояснили, что этот объект обеспечивал энергоресурсами промышленные предприятия, работавшие в интересах украинских вооруженных формирований.

В тот же день российское оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удар по парому в порту Черноморска Одесской области с помощью беспилотного летательного аппарата-камикадзе "Герань-4 Сикер".