МО РФ: в двух портах Украины поражены доставлявшие грузы ВСУ морские суда

В портах Украины поражены морские суда, доставлявшие грузы в интересах ВСУ МО РФ: в двух портах Украины поражены доставлявшие грузы ВСУ морские суда

Москва15 июл Вести.Вооруженные силы России поразили в украинских портах Черноморск и Днепро-Бугский четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, ВС РФ продолжили бить по портам Украины, используемым в интересах украинской армии. Отмечается, что удары наносились при помощи высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

В портах Черноморск и Днепро-Бугский поражены четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ говорится в сообщении

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ударными беспилотниками были поражены два сухогруза украинских войск, которые шли из порта Черноморск в порт Одесса.