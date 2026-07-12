Российская армия поразила два сухогруза и патрульный катер в порту Черноморска

ВС РФ ударом по порту Черноморска поразили 2 сухогруза, паром и патрульный катер Российская армия поразила два сухогруза и патрульный катер в порту Черноморска

Москва12 июл Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой удар по порту Черноморска, где поразили два сухогруза, паром и патрульный катер Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками.

В порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары для хранения горюче-смазочных материалов. Кроме того, поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия говорится в сообщении

Ранее 11 июля ведомство отчитывалось о эффективном поражении целей в украинских морских портах.