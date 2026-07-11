Москва11 июл Вести.ВС России применяют высокоточное оружие групповыми ударами, эффективно поражая как портовую инфраструктуру Украины, так и суда, которые перевозят вооружения и технику для киевского режима. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что при нанесении ударов ВС РФ преодолевают любые системы ПРО и ПВО противника и таким образом могут наносить удары по любым объектам как в Киеве, так и на всей территории Украины.

С высокой результативностью наносятся групповые удары высокоточным оружием и по морским портовым сооружениям Украины, а также по различным судам, доставляющим вооружение и военную технику режиму Зеленского говорится в сообщении

Ранее стало известно, что в ночь на субботу, 11 июля, средства ПВО обнаружили и уничтожили 178 беспилотников ВСУ в небе над регионами России.