МО РФ заявило об эффективности высокоточного оружия против западных ПВО МО РФ: высокоточное оружие ВС РФ способно преодолевать западное ПВО

Москва11 июл Вести.Высокоточное оружие ВС РФ подтверждает способность преодолевать средства противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), поставленные западными странами Киеву. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что выводы по эффективности российского оружия сделаны по итогам анализа результатов применения российского высокоточного вооружения по объектам военной инфраструктуры.

Анализ результатов применения Вооруженными Силами РФ высокоточного оружия … подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами отметили в Минобороны России

В течение ночи ВС РФ нанесли удары по объектам морской портовой инфраструктуре в Одессе и Одесской области, которые имеют ключевое значение для ВСУ. Кроме того, российская армия поразила объекты военно-промышленного комплекса в Киеве.