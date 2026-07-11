Москва11 июлВести.В ходе ночного удара по Киеву российские войска поразили предприятие "Аэродрон" по производству тяжелых беспилотников большой дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что завод производил беспилотники "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери".
Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие "Аэродрон" – специализируются на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальностиотмечается в сообщении
Также российские военнослужащие поразили предприятие ЧАО "Фанплит" по сборке и хранению беспилотников "Файер Пойнт-2" в украинской столице. Подчеркивается, что дальность полета таких дронов составляет до 200 км. Само предприятие было замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели.
В ведомстве подчеркнули, что групповой удар по Киеву был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного базирования.
В ночь на 11 июля сообщалось, что ВС РФ начали планомерно уничтожать автозаправочные станции (АЗС), находящихся на территории между Киевом и Черниговом.