Российские военные нанесли удары по заводам тяжелых БПЛА в Киеве

Российская армия поразила заводы по разработке и сборке тяжелых дронов в Киеве Российские военные нанесли удары по заводам тяжелых БПЛА в Киеве

Москва11 июл Вести.В ходе ночного удара по Киеву российские войска поразили предприятие "Аэродрон" по производству тяжелых беспилотников большой дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что завод производил беспилотники "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери".

Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие "Аэродрон" – специализируются на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности отмечается в сообщении

Также российские военнослужащие поразили предприятие ЧАО "Фанплит" по сборке и хранению беспилотников "Файер Пойнт-2" в украинской столице. Подчеркивается, что дальность полета таких дронов составляет до 200 км. Само предприятие было замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели.

В ведомстве подчеркнули, что групповой удар по Киеву был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного базирования.

В ночь на 11 июля сообщалось, что ВС РФ начали планомерно уничтожать автозаправочные станции (АЗС), находящихся на территории между Киевом и Черниговом.