ТАСС: ВС РФ начали планомерно уничтожать АЗС между Киевом и Черниговом

Логистика ВСУ оказалась под ударом с началом уничтожения АЗС на Украине ТАСС: ВС РФ начали планомерно уничтожать АЗС между Киевом и Черниговом

Москва11 июл Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) начали планомерно уничтожать автозаправочные станции (АЗС), находящихся на территории между Киевом и Черниговом.

Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, украинские военные признают, что подобная тактика может нанести существенный урон логистическим цепочкам, которые формировались на протяжении нескольких лет.

Ранее стало известно, что к началу июля ВСУ потеряли не менее 37 АЗС, отвечавших за снабжение топливом различной техники украинских националистов.

Мониторинговые источники украинской стороны, в свою очередь, подтверждают успешные удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по топливным объектам на территории Украины.

Так, 25 июня дроны "Герань-2" атаковали АЗС в Николаевской области, на следующий день ударами беспилотников была уничтожена заправочная станция в районе Репок в Черниговской области, которая использовалась для снабжения военной техники.

27 июня расчеты БПЛА дальнего действия "Герань-2 сикер" нанесли удары по двум АЗС во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье.

Через три дня дроноводы отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" выполнили задачу по ликвидации 25 автозаправочных станций и нескольких цистерн с топливом в различных населенных пунктах, среди которых Орехов, Марганец, Берислав и другие города.