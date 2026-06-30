МО РФ: российские дроны поразили 25 АЗС и несколько цистерн с ГСМ на Украине

Российские дроны поразили 25 автозаправок на Украине МО РФ: российские дроны поразили 25 АЗС и несколько цистерн с ГСМ на Украине

Москва30 июн Вести.Бригада войск беспилотных систем ВС РФ "Варяг" поразила 25 АЗС и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дальними ударами дроноводы поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с ГСМ говорится в сообщении

По данным ведомства, поражены объекты в населенных пунктах Берислав, Запорожье, Орехов, Молодежный, Марганец, Снегоровка, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое, Змиевка.

В ведомстве отметили, что регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры серьезно нарушают транспортную логистику ВСУ.

Ранее сообщалось, что из-за ударов российских БПЛА на прифронтовых территориях Украины наблюдаются проблемы с топливом.