Минобороны: ВС РФ "Геранями" поразили две АЗС в районе Запорожья

Российские войска ударили дронами по двум АЗС в районе Запорожья Минобороны: ВС РФ "Геранями" поразили две АЗС в районе Запорожья

Москва27 июн Вести.Российские войска нанесли беспилотниками критические повреждения двум автозаправкам в районе Запорожья, сообщает Минобороны РФ.

В районе Запорожья с применением беспилотных летательных аппаратов дальнего действия "Герань-2 Сикер" поражены две автозаправочные станции говорится в сообщении

По данным военного ведомства, на АЗС возник пожар, они получили критические повреждения.

В субботу Минобороны РФ информировало, что российские военнослужащие нанесли беспилотный удар по заводу по производству нефтепродуктов, который использовался в интересах ВСУ в Запорожской области.