Москва27 июнВести.Российские войска нанесли беспилотниками критические повреждения двум автозаправкам в районе Запорожья, сообщает Минобороны РФ.
В районе Запорожья с применением беспилотных летательных аппаратов дальнего действия "Герань-2 Сикер" поражены две автозаправочные станцииговорится в сообщении
По данным военного ведомства, на АЗС возник пожар, они получили критические повреждения.
В субботу Минобороны РФ информировало, что российские военнослужащие нанесли беспилотный удар по заводу по производству нефтепродуктов, который использовался в интересах ВСУ в Запорожской области.