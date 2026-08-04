Сотрудник МЧС России и тракторист ранены при атаках БПЛА в Запорожской области

Пожарный и тракторист пострадали при атаках дронов ВСУ в Запорожской области Сотрудник МЧС России и тракторист ранены при атаках БПЛА в Запорожской области

Москва4 авг Вести.В результате очередных атак украинских беспилотников в Запорожской области пострадали два человека – тракторист и пожарный МЧС России. Об этом сообщает в MAX управление МЧС по региону.

Первый удар пришелся по федеральной трассе Р-280 "Новороссия". Из-за атаки дрона ВСУ загорелся полуприцеп грузового автомобиля и получил повреждения проезжавший мимо трактор, а его водителя увезли в больницу.

Пожарные прибыли на место происшествия, чтобы потушить возникшее возгорание.

Во время тушения пожара произошел повторный удар БПЛА со стороны ВСУ в непосредственной близости от пожарной автоцистерны. Пострадал сотрудник чрезвычайного ведомства говорится в сообщении

Отмечается, что пострадавшего быстро доставили в медучреждение. Остальные специалисты, несмотря на опасность, продолжили бороться с огнем и ликвидировали возгорание. В работе были задействованы пять специалистов и две единицы техники.