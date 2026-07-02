ВСУ ударили по пожарной части в запорожской Васильевке

Украинский БПЛА атаковал сотрудников МЧС в Запорожской области ВСУ ударили по пожарной части в запорожской Васильевке

Москва2 июл Вести.В Запорожской области украинский дрон ударил по пожарно-спасательной части в Васильевке. Обошлось без пострадавших, зданию и транспорту нанесен ущерб. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Противник атаковал спасателей 1 июля, в четверг.

Удар беспилотного летательного аппарата пришелся по территории пожарно-спасательной части в городе Васильевка. К счастью, пострадавших нет. В результате атаки были повреждены легковые автомобили и остекление здания говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В ночь на 30 июня смертельные ранения в результате вражеской атаки получил сотрудник МЧС в Донецкой Народной Республике.