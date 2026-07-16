Москва16 июлВести.В Запорожской области украинский беспилотник атаковал территорию пожарно-спасательной части. Повреждено транспортное средство, пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Под ударом противника оказалось село Великая Белозерка.
Территория пожарно-спасательной части подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. К счастью, личный состав не пострадал. В результате удара была повреждена пожарная автоцистернаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Там подчеркнули, что враг атакует спасателей целенаправленно.