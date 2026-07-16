ВСУ ударили по территории пожарно-спасательной части в Запорожской области Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Запорожской области

Москва16 июл Вести.В Запорожской области украинский беспилотник атаковал территорию пожарно-спасательной части. Повреждено транспортное средство, пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Под ударом противника оказалось село Великая Белозерка.

Территория пожарно-спасательной части подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. К счастью, личный состав не пострадал. В результате удара была повреждена пожарная автоцистерна говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Там подчеркнули, что враг атакует спасателей целенаправленно.