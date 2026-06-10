Дрон ВСУ ударил по территории детсада в селе Новоднепровка Запорожской области

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал детский сад Дрон ВСУ ударил по территории детсада в селе Новоднепровка Запорожской области

Москва10 июн Вести.В Запорожской области в селе Новоднепровка Каменско-Днепровского округа украинский беспилотник нанес удар по территории детского сада. К счастью, никто не пострадал – повреждено только остекление здания. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

В Каменско-Днепровском муниципальном округе, в селе Новоднепровка беспилотник ударил по территории детского сада. Пострадавших нет написал Евгений Балицкий

Он отметил, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на населенные пункты региона. Зафиксировано 18 целенаправленных ударов беспилотника, два человека получили ранения.

В настоящее время из-за ударов по гражданской инфраструктуре без света остаются 16 муниципальных образований - это более 300 тысяч абонентов. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам. Энергетики восстанавливают подачу электричества.