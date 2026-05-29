Балицкий сообщил об ударах ВСУ по детсаду и школе в Запорожской области

Москва29 мая Вести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударах ВСУ по школе и детскому саду.

Он подчеркнул, что противник не прекращает целенаправленно бить по гражданским объектам региона.

В Васильевском муниципальном округе противник ударил по зданию средней школы №3. … В городе Энергодаре вражеский БПЛА обстрелял территорию детского сада написал Балицкий в MAX

В здании школы повреждено остекление, на территории детсада повреждена детская площадка. К счастью, пострадавших нет.

Кроме того, атаке подвергся многоквартирный дом в Энергодаре.

Также были зафиксированы атаки ВСУ на автоцистерны с топливом. Водители успели укрыться и не пострадали, возгорание одной из топливных цистерн было оперативно ликвидировано, отметил губернатор Запорожской области.

Ранее сегодня он сообщил, что за сутки в результате целенаправленных атак ВСУ по гражданским объектам региона два человека погибли и шесть получили ранения.