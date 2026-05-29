Два человека погибли и 6 пострадали после 33 атак ВСУ на Запорожскую область

Москва29 мая Вести.Губернатор Евгений Балицкий рассказал в своем канале в мессенджере MAX, что за сутки в результате целенаправленных атак ВСУ по гражданским объектам Запорожской области погибли два человека, еще шесть получили ранения.

Атакам подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Бердянский, Пологовский, Акимовский муниципальные округа и город Энергодар.

Все раненые находятся под наблюдением врачей.

В селе Инжирное Пологовского муниципального округа в результате атак по частным домовладениям двое жителей (мужчины 1957 и 1998 года рождения) погибли и один (1968 года рождения) получил ранения сказано в сообщении

Кроме того, в Васильевском муниципальном округе и Энергодаре противник атаковал детские учреждения – здание средней школы и детского сада. К счастью, никто не пострадал, повреждены остекление и детская площадка.

Также атаке подвергся многоквартирный дом в Энергодаре, пострадавших нет.

Балицкий подчеркнул, что оперативная обстановка в регионе остается напряженной – сохраняется угроза повторных ударов по логистической инфраструктуре.