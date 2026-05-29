Москва29 маяВести.Губернатор Евгений Балицкий рассказал в своем канале в мессенджере MAX, что за сутки в результате целенаправленных атак ВСУ по гражданским объектам Запорожской области погибли два человека, еще шесть получили ранения.
Атакам подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Бердянский, Пологовский, Акимовский муниципальные округа и город Энергодар.
Все раненые находятся под наблюдением врачей.
В селе Инжирное Пологовского муниципального округа в результате атак по частным домовладениям двое жителей (мужчины 1957 и 1998 года рождения) погибли и один (1968 года рождения) получил ранениясказано в сообщении
Кроме того, в Васильевском муниципальном округе и Энергодаре противник атаковал детские учреждения – здание средней школы и детского сада. К счастью, никто не пострадал, повреждены остекление и детская площадка.
Также атаке подвергся многоквартирный дом в Энергодаре, пострадавших нет.
Балицкий подчеркнул, что оперативная обстановка в регионе остается напряженной – сохраняется угроза повторных ударов по логистической инфраструктуре.