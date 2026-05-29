Москва29 мая Вести.Решения по утилизационному сбору связаны с защитой российского товаропроизводителя. Об этом рассказал представителям СМИ президент РФ Владимир Путин.

При этом глава государства указал, что Россия не ограничивает поставки продукции из стран ЕврАзЭс и тем более из Белоруссии.

Наши действия связаны с защитой нашего отечественного товаропроизводителя, но мы никогда не против и никогда не ограничивали и не ограничиваем поставки на наш рынок товаров, произведенных в странах ЕврАзЭс и тем более произведенных в Белоруссии, нашем союзном государстве подчеркнул российский лидер

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об утильсборе на автомобили в ЕАЭС, отметил, что считает его "слишком высоким". По его оценке, размер сбора скоро превысит стоимость самих машин. Лукашенко добавил, что вопрос промышленной политики в ЕАЭС "явно хромает", и эту ситуацию надо менять.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что критика утилизационного сбора со стороны белорусского лидера является предметом для работы, в том числе на многостороннем уровне. Песков отметил, что в РФ с уважением относятся к позиции Лукашенко.

В декабре 2025 года в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Льготная ставка сохранилась только для машин с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил.