Москва29 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал утилизационный сбор на авто в ЕАЭС слишком высоким, отметив, что его размер скоро превысит стоимость самих машин.

Лукашенко отметил, что при создании ЕАЭС страны говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие компонентной базы, но сейчас "каждый закрылся так, что мышь не проскочит".

Ставки утилизационного сбора скоро превысят стоимость самих машин. Зачем мы это делаем? О каком союзе можно говорить? заявил глава Белоруссии на заседании Высшего Евразийского экономического совета

По словам Лукашенко, вопрос промышленной политики в ЕАЭС "явно хромает", и эту ситуацию надо исправлять.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал слова Лукашенко, отметив, что его критика утилизационного сбора является предметом для работы, в том числе на многостороннем уровне.