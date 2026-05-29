Москва29 маяВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал утилизационный сбор на авто в ЕАЭС слишком высоким, отметив, что его размер скоро превысит стоимость самих машин.
Лукашенко отметил, что при создании ЕАЭС страны говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие компонентной базы, но сейчас "каждый закрылся так, что мышь не проскочит".
Ставки утилизационного сбора скоро превысят стоимость самих машин. Зачем мы это делаем? О каком союзе можно говорить?заявил глава Белоруссии на заседании Высшего Евразийского экономического совета
По словам Лукашенко, вопрос промышленной политики в ЕАЭС "явно хромает", и эту ситуацию надо исправлять.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал слова Лукашенко, отметив, что его критика утилизационного сбора является предметом для работы, в том числе на многостороннем уровне.