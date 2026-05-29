Лукашенко заявил, что в ЕАЭС не хотят выхода Армении

Москва29 мая Вести.Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не хотят, чтобы Армения покидала объединение. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он прокомментировал совместное заявление лидеров стран ЕАЭС, которое было подписано по итогам Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

Мы все констатировали: мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время - это заявление [президента РФ] Владимира Владимировича [Путина] в выступлении - мы уважаем выбор Армении. Я здесь же добавил: мы уважаем выбор народа Армении. Если народ примет такое решение и согласен выйти из союза, в котором он находится, и вступить в Европейский союз когда-то, мы не можем быть против воли армянского народа цитирует слова Лукашенко БЕЛТА

В пятницу лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выступили за проведение в Армении референдума о вступлении в Евросоюз или пребывании в ЕАЭС.