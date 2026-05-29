Армению призвали провести референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС

Москва29 мая Вести.Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выступают за проведение в Армении референдума о вступлении в Евросоюз или пребывании в ЕАЭС. Об этом сообщается в совместном заявлении президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Уточняется, что референдум необходимо провести в возможно короткие сроки.

Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения … общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза отмечается в сообщении, текст которого опубликован на сайте Кремля

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил об уверенности в дальнейшем развитии евразийской интеграции и подтвердил готовность республики продолжать добросовестную работу в рамках ЕАЭС.