Подготовка Армении к вступлению в ЕС несет серьезные риски для ЕАЭС

Москва29 мая Вести.Подготовка Армении ко вступлению в Евросоюз (ЕС) несет серьезные риски для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в совместном заявлении президентов России, Казахстана, Киргизии и Белоруссии, доступном на сайте Кремля.

В материале сказано, что, принимая во внимание действия Армении, направленные на вступление в ЕС, а также подтверждение со стороны ЕС европейских устремлений Еревана, учитывая существенные риски для экономической безопасности стран-членов ЕАЭС, возникающие в связи с подготовкой Армении ко вступлению в ЕС, а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба, было принято решение, что Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о ЕАЭС.

В заявлении также сказано, что стороны разделяют позицию о необходимости организовать в Армении референдум о вступлении страны в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

27 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос о членстве страны в Евросоюзе или ЕАЭС будет решать армянский народ.