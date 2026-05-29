Эксперт рассказал, что тревожит армян в случае выхода из ЕАЭС Эксперт Кочарян рассказал об опасениях армян в случае выхода из ЕАЭС

Москва29 мая Вести.Армяне встревожены возможным сближением республики с Евросоюзом (ЕС), поскольку это повлияет на их бизнес, а также поднимет проблему с рабочими местами на фоне высылки мигрантов. Об этом рассказал ИС "Вести" главный редактор Alpha News Тигран Кочарян.

Он обратил внимание на бизнесменов, получивших ущерб из-за временного ограничения на ввоз в РФ клубники.

В России живет очень много родственников людей, которые являются гражданами Армении и проживают в Армении. И, естественно, посылают сюда деньги… У них есть бизнес, есть работа и так далее. В первую очередь это вызывает у них тревогу. Еще есть тревога у бизнесменов, которые работают с Россией, потому что определенные ограничительные меры со стороны Роспотребнадзора и Россельхознадзора больно ударят по этим людям, по бизнесменам, по перекупщикам, по перевозчикам сообщил он

По его словам, общество также опасается возможной высылки граждан Армении на родину.

Что будет делать правительство Пашиняна, если Армения станет недружественным государством и мигранты вернутся в Армению, как их обеспечить работой, где эти люди будут работать? На все эти вопросы ответа пока что не дается, либо дается так: сейчас США нам помогут говорит Тигран Корчарян

В пятницу по итогам Высшего Евразийского экономического совета Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли совместное заявление относительно планов Армении присоединиться к ЕС - с призывом привести референдум о выборе между членством в ЕАЭС и в Евросоюзе. Также стороны договорились на следующем заседании ВЕЭС в декабре в Санкт-Петербурге рассмотреть доклад о последствиях выхода Армении из ЕАЭС.

На пресс-конференции по итогам ВЕЭС в Астане Путин по просьбе журналистов привел предварительные оценки таких последствий. Армения рискует лишиться преференций по ценам на энергоносители, упрощенного доступа своих товаров на российский рынок и рынки других стран объединения, а также рынки тех государств, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, инвестиций со стороны РФ и других выгод, суммарная стоимость которых оценивается экспертами в 14% ВВП Армении.