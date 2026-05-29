Армянский политолог предположил, какой сейчас может быть главная цель Пашиняна Эксперт Кочарян: своими обещаниями Пашинян хочет усыпить армян перед выборами

Москва29 мая Вести.Сегодня главная задача властей Армении — до окончания парламентских выборов усыпить граждан обещаниями о собственном газе и стабильной экономике. Об этом рассказал ИС "Вести" главный редактор Alpha News Тигран Кочарян.

Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года.

Пару дней назад Пашинян обещал, что у нас будет даже свой газ, то есть "не волнуйтесь". Мне кажется, главная задача армянских властей сейчас — усыпить людей до 7 июня, до выборов. Потому что, если большая часть людей начнет волноваться и тревожиться, это скажется на выборах... Более того, определенные пропагандисты говорят, что это не у нас, а в России будут проблемы: они не будут кушать армянские фрукты, не будут покупать армянские цветы сообщил Кочарян

Как считает главный редактор Alpha News, Пашинян недоговаривает людям.

Сейчас во время предвыборной агитации, например, Пашинян говорит: "Видите, как мы живем хорошо". Но недоговаривает, что он живет хорошо за счет того, что, предположим, торговый оборот с Россией увеличился в разы, и фактически в Армению хлынули деньги, которые могли бы сюда и не приходить добавил эксперт

Кроме того, по его словам, армяне встревожены возможным сближением республики с Евросоюзом, поскольку это повлияет на их бизнес, а также поднимет проблему с рабочими местами.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что именно развитие экономических связей Еревана с Москвой позволило республике повысить свой ВВП.