Багдасаров усомнился в прозрачности будущих выборов в Армении Багдасаров: Запад делает все, чтобы Пашинян закрепился у власти

Москва11 мая Вести.Запад делает все, чтобы нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян оставался при власти. Такое мнение в интервью "Соловьёв Live" высказал директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, сообщает ИС "Вести".

По его словам, в действительности народ Армении выступает против политики Пашиняна.

[В Армении] идет террор. 20 человек недавно арестовали представителей "Сильной Армении" (партия, которую возглавляет бизнесмен Самвел Карапетян). Вопрос: к чему это приведет? Запад активно делает все, чтобы в Армении Пашинян закрепился. Большинство населения выступает против него. Оно не может понять, как во главе государства может стоять человек, который отрицает геноцид армян в Османской Империи, который отказывается от так называемой исторической Армении. Он [Пашинян] более чем оскорбительно относится к армянской истории, и люди не хотят его видеть. Но он проводит террор. Какие выборы в этих условиях? заявил Багдасаров

Эксперт обратил внимание, что с электоральными процессами армянским властям будет помогать компания, которая ранее привлекалась к выборам в Молдавии.

Западная кампания, которая будет помогать Пашиняну, с правительством которого заключено соглашение о проведении помощи в выборах, - это та же, что проводила кампанию в Молдавии. Чем в Молдавии закончились выборы? То были выборы, которые не были выборами… Поэтому [России] надо выводы делать, да. Хотя и поздно, но делать добавил он

Ранее в МИД России заявили, что Евросоюз применяет те же самые механизмы, которые он использовал в Молдавии, для вмешательства в парламентские выборы в Армении.

Очередные выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня, в них примут участие 19 политических сил – 17 партий и два блока.