Москва5 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян лихорадочно пытается переломить ситуацию перед выборами в стране. Такое мнение ИС "Вести" озвучил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Он добавил, что сейчас партия Пашиняна может занять первое место по количеству голосов, но у главных оппозиционных партий страны есть возможность сформировать парламентское большинство.

Партия Пашиняна набирает определенное количество голосов и, может быть, займет первое место по количеству голосов. Но совокупность голосов двух или трех оппозиционных партий позволяет им сформировать большинство. То есть понятно, что в действиях Пашиняна есть еще и некая лихорадочность. То есть попытаться переломить ситуацию и все-таки постараться каким-то образом набрать такое количество голосов, которое позволит сформировать правительство. Это сегодня крайне сложноосуществимый вариант рассказал Согомонян

Ранее Согомонян заявил, что саммит ЕС – Армения в Ереване стал апогеем политики Пашиняна по отдалению от России.