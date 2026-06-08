Эксперт указал на парадокс с выборами в Армении Эксперт Силаев: Пашинян не рассчитывал на нынешний результат выборов

Москва8 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян явно не рассчитывал получить имеющийся результат на парламентских выборах. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Результат, который набрал Никол Пашинян на этих выборах, несмотря на все, скажем так, аномалии и масштабное применение административного ресурса, явно не тот, на который он рассчитывал и на который работал отметил эксперт

При этом, одним из парадоксов того, что партия Пашиняна сохранилась при власти заключается в тех экономических благах, которые Армения получила от ЕАЭС.

Один из парадоксов того, что произошло [на выборах], состоит в том, что популярность Пашинян приобрел, в первую очередь за счет тех экономических благ, которые приносит Армении членство в Евразийском экономическом союзе заметил Силаев

В целом же, подчеркнул эксперт, для России Армения важна как союзник.

Армения - наш важный сосед, наш союзник. У нас исторически особые отношения с Арменией, с армянским народом, и никто в России не хочет от этого отказываться. Позиция властей Армении может вызывать вопросы и вызывает вопросы указал он

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, Пашинян сохранил власть, но его партия утратила конституционное большинство в парламенте.

Центральная избирательная комиссия республики намерена окончательно подвести итоги парламентских выборов 14 июня.