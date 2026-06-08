Москва8 июн Вести.Армения все активнее интегрируется в тюркский мир — именно в нем премьер-министр Никол Пашинян видит будущее страны. Такое мнение озвучил ИС "Вести" политолог, аналитик армянской информационной сети "Альфа Ньюз" Бениамин Матевосян.

Власти Армении продолжат курс на выход из объединений, сформированных вокруг России. При этом разговоры о вступлении в Евросоюз не слишком реалистичны из‑за географического положения республики, считает он.

У нас нет по соседству Европейского Союза. Мы немножко в этом плане отличаемся от Молдовы, Грузии и Украины. Мы больше интегрируемся в тюркский мир. Никол Пашинян видит будущее Армении именно в тюркском мире. И не случайно, что первым руководителем государства стран-членов СНГ, кто поздравил Пашиняна с победой, был президент Казахстана отметил Матевосян

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,81% голосов на парламентских выборах после обработки 100% бюллетеней.