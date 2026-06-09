Партия Пашиняна может войти в состав ведущей политической силы Евросоюза Euractiv: Пашинян обсуждает вступление своей партии в ряды ведущей политсилы ЕС

Москва9 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждает вхождение своей партии "Гражданский договор" в состав Европейской народной партии (ЕНП) - ведущей наднациональной политической силы Европейского союза (ЕС). Об этом пишет портал Euractiv.

По данным Euractiv, официально решение пока не принято, сроки не утверждены, однако Пашинян уже выразил заинтересованность в этом. Общеевропейское политическое объединение якобы может одобрить членство "Гражданского договора" в 2026 году, указывает издание.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. По результатам голосования партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала менее 50%, однако вдвое больше, чем ближайший конкурент. Особенности распределения мандатов позволяют ей формировать правительство.