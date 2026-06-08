Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении после подсчета 10% голосов Партия премьера Армении набирает 55% голосов после обработки 10% бюллетеней

Москва8 июн Вести.Партия действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на парламентских выборах в республике после подсчета 10% голосов. Об этом сообщает ЦИК Армении.

Партия премьера набирает 54,64%. У партии "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна - 21,99% голосов. Третье место занимает блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, набирающий 8,67%.

Явка на парламентских выборах составила 58,97%. В голосовании приняли участие около 1,5 млн граждан.