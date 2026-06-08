Партия Пашиняна на выборах не набирает 50% голосов для формирования кабмина

Партия Пашиняна получает менее 50% после подсчета более половины голосов Партия Пашиняна на выборах не набирает 50% голосов для формирования кабмина

Москва8 июн Вести.Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" по итогам обработки 68% бюллетеней набирает 49,46% голосов, что ниже порога, необходимого для самостоятельного формирования правительства.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Армении, за правящую силу проголосовали 539,5 тысяч избирателей. На втором месте идет блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,72% голосов. Альянс "Армения" под руководством бывшего президента Роберта Кочаряна получает 10,1%.

Выборы в парламент Армении стартовали утром 7 июня. Всего на выборах проголосовали 1 476 597 граждан страны.