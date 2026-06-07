В Армении завершено голосование на парламентских выборах, начат подсчет голосов

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах В Армении завершено голосование на парламентских выборах, начат подсчет голосов

Москва7 июн Вести.В Армении завершилось голосование на парламентских выборах. Согласно избирательному кодексу республики, голосование проходит с 8​​​.00 (7.00 мск) до 20.00 (19.00 мск).

После закрытия избирательных участков начинается подсчет голосов.

По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка по состоянию на 17.00 (16.00 мск) составила 48,92%. На выборах к этому моменту проголосовали 1 224 957 граждан.

7 июня в Армении проходят парламентские выборы. В них принимают участие 18 политических сил - 16 партий и 2 блока, включая партию "Гражданский договор" во главе с действующим премьер-министром республики Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки "Армения" и "Сильная Армения".