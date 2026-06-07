Явка на парламентских выборах в Армении к 16.00 мск составила 48,92%

Явка на парламентских выборах в Армении к 16.00 мск составила почти 49% Явка на парламентских выборах в Армении к 16.00 мск составила 48,92%

Москва7 июн Вести.Явка на парламентских выборах в Армении по состоянию на 16.00 по московскому времени составила 48,92%. Об этом журналистам сообщил представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Жирайр Карапетян.

Он уточнил, что на выборах к настоящему моменту проголосовали 1 224 957 граждан.

Явка составила 48,92% сказал Карапетян

7 июня в Армении проходят парламентские выборы. В них принимают участие 18 политических сил - 16 партий и 2 блока. За места в парламенте будут бороться в том числе партия "Гражданский договор" во главе с действующим премьер-министром республики Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки "Армения" и "Сильная Армения".

По словам депутата Государственной думы России Артема Турова, который находится в Армении в качестве наблюдателя за выборами, неопечатанные урны, сложности с возможностью проголосовать для стариков, а также вмешательство национальных наблюдателей – основные нарушения на выборах в республике.