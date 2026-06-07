Пашинян проголосовал на участке в районе Шенгавит

Пашинян проголосовал на парламентских выборах Пашинян проголосовал на участке в районе Шенгавит

Москва7 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян проголосовал на парламентских выборах в воскресенье, сообщает РИА Новости.

Утром 7 июня политик приехал на избирательный участок в ереванском районе Шенгавит.

В воскресенье в республике проходят выборы в Национальное собрание — однопалатный парламент Армении. Всего открылось чуть более 2 тысяч избирательных участков.

В парламентских выборах участвуют 18 политических сил: 16 партий и два партийных блока.

Проходной барьер для партий составляет 4%. Для блоков, в которые входят до трех партий, он равен 8%, для блоков из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет.

В парламент планируют избрать не менее 101 депутата. Общее число избирателей — 2 485 851 человек.

Голосование организовано только на территории Армении. Согласно местному законодательству, зарубежных участков нет.

Как сообщалось, ход голосования отслеживают представители 14 иностранных государств и нескольких международных организаций, включая миссию БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, Международную организацию франкофонии и около 120 наблюдателей от СНГ.