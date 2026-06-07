Информационная служба "Вести" показала кадры выборов в Армении Журналист "Вестей" Соловьева: выборы в Армении проходят в спокойной атмосфере

Москва7 июн Вести.В Армении начались парламентские выборы. Кадры избирательного процесса на одном из участков показала журналист информационной службы "Вести" Наталья Соловьева.

В целом атмосфера спокойная и рабочая. Ажиотажа или очередей на участках пока нет, хотя эксперты прогнозируют в этом году высокую явку рассказала Соловьева

Предварительные итоги голосования будут объявлены в понедельник, 8 июня. Всего в выборах участвуют 18 блоков и партий. Основными соперниками являются правящая партия "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна и блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

Карапетян находится под домашним арестом по обвинению в попытке захвата власти, а его блок попытались снять с выборов по заявлению прозападной партии "Республика". Однако ЦИК отклонил это требование.

Две с половиной тысячи избирательных участков для голосования на выборах в Национальное собрание – однопалатный парламент Армении – открылись в 8 часов по местному времени (7:00 мск).