В парламент Армении по итогам выборов прошли три политические силы ЦИК Армении: парламент республики будет сформирован из трех политических сил

Москва14 июн Вести.Парламент Армении сформируют из трех политических сил, если две оппозиционные силы возьмут свои мандаты в законодательный орган. Это следует из результатов парламентских выборов, которые обнародовал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Ваагн Овакимян.

Его выступление транслировали местные телеканалы.

Так, согласно Овакимяну, в парламент Армении проходят партия "Гражданский договор" армянского премьера Никола Пашиняна, а также блоки "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Партия Пашиняна не смогла набрать необходимые 50% для самостоятельного формирования правительства, однако сохраняет возможность сформировать правительство за счет особенностей распределения мандатов. Оппозиция Армении объявила выборы в парламент сфальсифицированными, после чего ЦИК страны получил заявления на пересчет результатов выборов от трех партий.