Эксперт Багдасаров: нарушения на выборах в Армении стали самыми грубыми в мире

Нарушения на выборах в Армении назвали одними из самых грубых в мире Эксперт Багдасаров: нарушения на выборах в Армении стали самыми грубыми в мире

Москва9 июн Вести.Вмешательства на выборах в Армении стали одними из самых грубых не только в истории страны, но и, возможно, во всем мире. Такое мнение выразил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Это не выборы. Таких подтасовок, таких грубых выборов еще не было на постсоветском пространстве точно, а возможно, и в мире. Трудно найти такие примеры сказал эксперт

Он подчеркнул, что это были именно геополитические выборы, которые должны были определить курс страны. Поведение премьер-министра Николы Пашиняна Багдасаров назвал узурпацией власти.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Представители оппозиции неоднократно обвиняли власти во вмешательстве в избирательный процесс и деятельность ЦИК.

Согласно предварительным данным, партия премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала менее 50% голосов, однако сохраняет возможность сформировать правительство за счет особенностей распределения мандатов. Также в парламент проходят блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и блок "Армения", возглавляемый бывшим президентом страны Робертом Кочаряном.

Ранее Центризбирком Армении получил заявления от партий "Процветающая Армения", "Крылья единства" и блока "Армения" на перерасчет результатов выборов из 555 избирательных участков.