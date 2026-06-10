Захарова: вмешательство Запада в выборы в Армении было беспрецедентным

Захарова - о беспрецедентном вмешательстве Запада в выборы в Армении Захарова: вмешательство Запада в выборы в Армении было беспрецедентным

Москва10 июн Вести.Выборы в Армении проходили при беспрецедентном вмешательстве западных стран. Об этом рассказала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Беспрецедентное давление на оппозицию. С одной стороны, это то, что очевидно реализовывали в виде концепции власти Армении. И вмешательство со стороны Запада такое же, на мой взгляд, беспрецедентное для этого региона в контексте электоральных процессов сказала она в эфире радио Sputnik

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна не смогла набрать необходимые 50% для самостоятельного формирования правительства, но сохраняет возможность сформировать правительство за счет особенностей распределения мандатов. Оппозиция Армении объявила выборы в парламент сфальсифицированными, а ЦИК страны получил заявления на пересчет результатов выборов от трех партий.